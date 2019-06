Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

BANGKOK: Bumrungrad Anywhere ist genau das, was der Name verspricht, nämlich Ihre unmittelbare Verbindung zu den Ärzten des Bumrungrad Hospitals, die eine Vielzahl von Fachgebieten abdeckt. Sobald Sie die App heruntergeladen haben, erleben Sie das beruhigende Gefühl, zu wissen, dass Sie über einen Zugang zu preiswerter, medizinischer Versorgung für sich und Ihre Familie verfügen, unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden.

Manchmal benötigt man einen Rat oder eine beruhigende Antwort von einer medizinischen Fachkraft. Ihr Kind hat Fieber und möglicherweise auch Halsschmerzen oder einen Hautausschlag, vielleicht ist es nur eine Erkältung oder doch was Ernsteres? Sollten Sie lieber ins Krankenhaus gehen, oder können Sie es zu Hause behandeln? Entspannen Sie sich – mit Hilfe von Bumrungrad Anywhere können Sie dies tun! Und das Beste daran: Sie benötigen nicht einmal einen Termin und können an sieben Tagen in der Woche jederzeit zwischen 7 und 23 Uhr anrufen!

Bumrungrad International Hospital hat mit Raksa, der führenden Plattform für Telemedizin in Thailand, eine Partnerschaft abgeschlossen, um die Ärzte von Bumrungrad auf Ihr Mobiltelefon zu bringen.

Brücke zwischen Arzt und Patient

Sobald Sie die App auf Ihr Mobilgerät heruntergeladen haben, öffnen Sie sie und melden sich mit wenigen Schritten an. Sie können die verfügbaren Ärzte sehen, einschließlich deren Fotos und Fachausbildungen sowie deren Zertifizierungen und sogar lesen, wie jene Ärzte von bereits behandelten Patienten bewertet wurden. Innerhalb von wenigen Minuten können Sie eine Beratung per Video von einem professionellen Arzt Ihrer Wahl durchführen lassen und ihm oder ihr das Problem mit Hilfe Ihrer Kamera zeigen. Der Arzt kann dann über die App Ratschläge erteilen, Diagnosen stellen und Medikamente verschreiben. Falls es der Arzt jedoch für notwendig hält, werden Sie möglicherweise gebeten das Bumrungrad International oder Ihr Krankenhaus vor Ort aufzusuchen, um weitere Untersuchungen oder Tests durchführen zu lassen.

Machen Sie sich keine Sorgen, mit Bumrungrad Anywhere haben Sie überall Zugang zu vertrauenswürdiger medizinischer Beratung, sei es bei der Arbeit oder zu Hause, in der Schule oder im Hotel, in der Stadt oder auf dem Land. Die Kosten für diesen Service betragen lediglich 500 Baht (weniger als 15 Euro) für eine Beratung von 15 Minuten, zahlbar über die App (per Kreditkarte oder Banküberweisung) zum Zeitpunkt der Nutzung. Falls noch zusätzliche Zeit erforderlich sein sollte, erscheint ein Warnhinweis und Sie können zum gleichen Preis weitere Zeit hinzubuchen.

Sicherheit der Patientendaten

Ihre Daten befinden sich sicher in einem vollständig verschlüsselten System, das mit dem Krankenhaus integriert ist und auf das Dritte keinen Zugriff haben. Falls Sie vor nicht allzu langer Zeit selbst als Patient im Bumrungrad waren, so hat der Arzt zudem vollständigen Zugriff auf Ihre Informationen, durch die eine möglichst gründliche Einschätzung und Diagnose ermöglicht wird. Es ist unerläss­lich, dass Ihr Arzt über Ihre medizinische Vorgeschichte, die Einnahme von bestimmten Medikamenten, und Allergien Bescheid weiß. Nach Abschluss des Beratungstermins ist eine Zusammenfassung erhältlich, einschließlich Diagnose, Empfehlungen und gegebenenfalls auch die Verschreibung von Medikamenten.

Auf Ihrem Telefon befinden sich wahrscheinlich viele verschiedene Apps – manche benutzen Sie jeden Tag, sogar jede Stunde! Wir hoffen, dass Sie Bumrungrad Anywhere nicht in Anspruch nehmen müssen, aber schon allein die Tatsache, dass Sie über die App verfügen, läßt Sie und Ihre Familie sich beruhigter, sicherer und geschützter fühlen.