CAPE CANAVERAL: Ende Mai brachte der «Crew Dragon» erstmals nach langer Pause wieder US-Astronauten zur Internationalen Raumstation, demnächst soll ein neuer Mars-Rover starten: Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral herrscht - genau 70 Jahre nach dem ersten Raketenstart - Hochbetrieb.

Florida war nicht die allererste Wahl der US-Regierung. Erste potenzielle Weltraum-Raketen waren zuvor Ende der 40er Jahre im südwestlichen Bundesstaat New Mexiko getestet worden, auch Kalifornien war im Gespräch. Aber mit der Reichweite der Raketen wuchs der Bedarf nach mehr Platz über unbewohntem Gebiet oder dem Meer und so rückte die Ostküste Floridas ins Blickfeld - vergleichsweise nah am Äquator, aber doch logistisch gut erreichbar. Am Freitag (24. Juli) vor genau 70 Jahren startete die erste Rakete von Cape Canaveral aus - inzwischen gehört der Ort im Südosten Floridas längst zu den berühmtesten Weltraumflughäfen der Welt.

«Bumper V-2» hieß die Rakete, die mehrere Jahre vor der offiziellen Gründung der US-Raumfahrtbehörde Nasa in Cape Canaveral getestet wurde. Sechs Vorgänger-Versionen der mit flüssigen Treibstoffen betriebenen mehrstufigen Rakete waren zuvor in New Mexiko getestet worden. Die erste Stufe war eine modifizierte Version einer im Zweiten Weltkrieg von Deutschland erbeuteten Rakete. «Bumper V-2» startete am Samstagmorgen (24. Juli 1950) und flog fast 400 Kilometer hoch - heute etwa die Höhe der Internationalen Raumstation ISS und damals ein Rekord.

Um Raumstationen, Mond, Mars oder Astronauten ging es damals aber noch lange nicht. «Es ging erstmal nur um Raketen-Forschung», sagte Michael Neufeld vom National Air and Space Museum dem Fachmagazin «Space». Ziel des «Bumper V-2»-Starts war schlicht das Testen einer Rakete und das Sammeln von Daten und Informationen über das Weltall.

70 Jahre später hat Cape Canaveral - der Name des Küstenabschnitts ist zum Synonym für die inzwischen bestehenden beiden Weltraumbahnhöfe Kennedy Space Center und Cape Canaveral Air Force Station geworden - bereits mehrere Tausend Tests und Starts gesehen. Darunter sind tragische wie der Brand von «Apollo 1» 1967, bei dem drei Astronauten ums Leben kamen, und erfolgreiche, wie der Start von «Apollo 11» zur ersten bemannten Mondlandung 1969.

Immer noch herrscht an Cape Canaveral Hochbetrieb: Ende Mai transportierte der «Crew Dragon» des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von dort erstmals seit neun Jahren wieder US-Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS und derzeit wird mit großer Spannung der Start des nächsten Mars-Rovers «Perseverance» erwartet.