Bulgariens Präsident Radew berät über neue Regierung

SOFIA: In Bulgarien ist zwei Wochen nach der Parlamentswahl keine neue Regierung in Sicht. Staatschef Rumen Radew hat am Montag mit den sechs Parlamentspartien separat über die Bildung einer neuen Regierung beraten. Diese liege voll in der Verantwortung des Parlaments und der dort vertretenen Parteien, sagte Radew vor seinem Treffen mit Vertretern der stärksten Partei GERB von Ministerpräsident Boiko Borissow. Nach seinem verfassungsmäßigen Rücktritt führt der 61-Jährige nun die Amtsgeschäfte weiter.

Borissows bürgerliche GERB hatte am 4. April die Wahl in dem EU- und Natostaat mit 26 Prozent der Stimmen gewonnen, mit 75 der 240 Parlamentsmandate die absolute Mehrheit aber deutlich verfehlt. Nach drei von ihr gestellten Regierungen seit 2009 ist die GERB wegen Korruptionsvorwürfen jetzt durch die fünf Parteien des «Anti-Borissow-Lagers» als eine «toxische Partei» politisch isoliert. Die GERB will trotzdem eine pro-europäische Regierung aufstellen. Die Erfolgchancen dürften schlecht sein.

Staatschef Radew wolle Borissows GERB an diesem Dienstag mit der Bildung der neuen Regierung beauftragen, teilte das Präsidialamt in Sofia mit. Borissow hatte bereits auf eine weitere Amtszeit als Regierungschef verzichtet. Als Nachfolger schlug er er den pro-europäischen Ex-Außenminister Daniel Mitow vor.

Nach einem Scheitern der GERB wäre die zweitstärkste Partei am Zug, eine neue Regierung zu bilden. Dies ist die populistische und systemkritische Protestpartei «Es gibt so ein Volk» ITN (17,6 Prozent) des Entertainers Slawi Trifonow. ITN hat 51 Sitze im Parlament, kann aber mit der Unterstützung anderer Parteien rechnen, wie aus den Beratungen mit Staatschef Radew hervorging. ITN-Chef Trifonow hat sich soweit nicht über seine Regierungspläne geäußert.

Ins neue Parlament zogen wieder die Sozialisten BSP (15 Prozent, 43 Sitze) und die Türkenpartei DPS (10,5 Prozent, 30 Sitze) ein. Neu vertreten sind zwei weitere Protestparteien - Demokratisches Bulgarien DB (9,4 Prozent, 27 Sitze) und «Richte dich auf! Mafiosi aus!» (4,7 Prozent, 14 Sitze). In dem zersplitterten Parlament hat keine Partei eine Mehrheit, um alleine zu regieren.