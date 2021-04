Bulgariens Opposition ruft zu Beteiligung an Wahl trotz Corona auf

SOFIA: In Bulgarien haben Oppositionspolitiker Politiker die Bürger zur Beteiligung an der Parlamentswahl trotz der Corona-Pandemie aufgerufen. Bulgarien steckt seit Tagen inmitten einer dritten Corona-Welle. Bei der Wahl am Sonntag galten zahlreiche Hygiene-Regeln, dennoch wurde eine geringe Wahlbeteiligung befürchtet.

Sozialisten-Chefin Kornelia Ninowa bezeichnete die Wahl als «entscheidend»: «Ich habe für Wandel und Stabilität gestimmt», sagte sie. Die Wahlbeteiligung lag um 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) noch bei gut 18 Prozent, wie die Zentrale Wahlkommission (ZIK) in Sofia mitteilte. Die Wahllokale schließen um 19.00 MESZ.

Auch die regierungskritische Koalition Demokratisches Bulgarien (DB) rief die Bulgaren auf, wählen zu gehen. «Wir sollten herausgehen und für einen Wandel stimmen», sagte der DB-Mitvorsitzende Hristo Iwanow. Seine Koalition war Teil der Sommerproteste im vergangenen Jahr mit Korruptionsvorwürfen gegen das bürgerlich-nationalistische Koalitionskabinett von Regierungschef Boiko Borissow (GERB).

Die bürgerliche Regierungspartei GERB hat Meinungsforschern zufolge gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Sie dürfte aber die absolute Mehrheit verfehlen. Die aus den früheren Kommunisten hervorgegangenen Sozialisten (BSP) können damit rechnen, zweitstärkste Kraft zu werden. Ins Parlament dürften insgesamt bis zu sieben, teils untereinander verfeindete Parteien einziehen.

Prognosen auf der Basis von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe dürfen erst nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht werden. Mit offiziellen Endergebnissen ist binnen vier Tagen nach der Wahl zu rechnen.