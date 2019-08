Bulgarien belebt AKW-Projekt

Written by: Redaktion DER FARANG | 22/08/2019

SOFIA (dpa) - In die bulgarischen Atomkraftwerkspläne kommt wieder Bewegung: Sieben Unternehmen, unter anderen aus Russland und China, hätten innerhalb der Frist ein Interesse an der Beteiligung als «strategische Investoren» bekundet, erklärte Bulgariens Energieministerin Temenuschka Petkowa am Dienstag in Sofia.

Das osteuropäische Land hat das Projekt für das Atomkraftwerk bei Belene an der Donau wieder aktiviert, nachdem die Pläne aus Kostengründen gestoppt worden waren. Das Werk soll Schätzungen zufolge 10 Milliarden Euro kosten.

Die damalige bulgarische Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissiw hatte 2012 das mit Russland geplante Atomkraftwerk Belene beim russischen Atomstromexport abgesagt.

Unter den jetzigen Interessenten seien Russlands Staatskonzern Rosatom, CNNC aus China sowie KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) aus Südkorea, sagte die Ministerin. Zudem wollten sich das französische Kerntechnikunternehmen Framatome und General Electric aus den USA an der Ausstattung des Atomkraftwerks beteiligen. Bulgariens endgültige Entscheidung soll nach einem Jahr feststehen.

Der deutsche Energiekonzern RWE war 2009 wegen unklarer Finanzierung aus dem damaligen Belene-Projekt ausgestiegen. Falls gebaut, wäre das AKW Belene das zweite Kernkraftwerk im EU-Land Bulgarien - nach dem AKW Kosloduj an der Donau, das aus kommunistischer Zeit stammt.

Bulgarien will zum Bau des neuen Atomkraftwerks das Gelände bei Belene und bereits erteilte Lizenzen beisteuern. Umweltschützer warnen allerdings, dass der Standort rund 230 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Sofia in einem Gebiet mit Erdbebengefahr liege.