SOFIA (dpa) - Bulgariens nationale Fluggesellschaft Bulgaria Air hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Norditalien alle Flüge von und nach Mailand eingestellt.



Die Maßnahme trat am Dienstag in Kraft und soll bis zum 27. März gelten, wie das Unternehmen mitteilte. In dem Balkanland Bulgarien sind amtlichen Angaben zufolge noch keine Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden. Mehrere Personen, die aus China oder Italien ins Land gereist sind, wurden in der Hauptstadt Sofia sowie in weiteren Städten unter Quarantäne gestellt.

Die Reise von Fußballfans des bulgarischen Meisters Ludogorets nach Mailand für die Europa-League-Begegnung gegen Inter Mailand an diesem Donnerstag wurde abgesagt, wie das Reiseunternehmen dem Staatsradio in Sofia mitteilte. Das Spiel soll wegen der Coronavirus-Epidemie vor leeren Rängen ausgetragen werden.