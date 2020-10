Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt mit Coronavirus infiziert

MEXIKO-STADT: Die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie fühle sich gut und habe keine Symptome, teilte die 58-Jährige am Dienstag bei Twitter mit. Sie werde aus der Distanz weiter arbeiten. Der Großraum der mexikanischen Hauptstadt ist mit 22 Millionen Einwohnern einer der bevölkerungsreichsten der Welt.

Das nordamerikanische Land - mit knapp 130 Millionen Einwohnern das zehntbevölkerungsreichste der Welt - hat bisher weltweit die viertmeisten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Mehr als 89.000 Menschen starben nach offiziellen Zahlen. Wegen einer hohen Übersterblichkeit geht die Regierung jedoch davon aus, dass in Wirklichkeit mehr als 139.000 Tote auf die Krankheit zurückzuführen sind, wie sie am Sonntag erklärte.

Offiziell wurden gut 895.000 Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt - die zehntmeisten weltweit. Allerdings dürfte auch hier die wahre Zahl viel höher liegen, da in Mexiko kaum getestet wird.

An Allerheiligen und Allerseelen - dem 1. und 2. November - wird in Mexiko der Tag der Toten (Día de Muertos) gefeiert. Familien gehen dann traditionell auf den Friedhof, sitzen beisammen, essen, trinken, erzählen und singen. In diesem Jahr werden wegen der Pandemie wohl viele Friedhöfe geschlossen bleiben. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador erklärte am Dienstag drei Tage der Trauer um die Opfer des Coronavirus für den kommenden Samstag bis Montag - also auch am Tag der Toten.