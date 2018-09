CHICAGO (dpa) - Der wegen Gewaltausbrüchen in seiner Stadt schwer in die Kritik geratene Bürgermeister von Chicago, Rahm Emanuel, will sich nicht um eine Wiederwahl 2019 bewerben. Das kündigte Emanuel am Dienstag an. Bürgermeister von Chicago sei der Job seines Lebens - aber nicht für ein Leben, sagte Emanuel. Er hatte allerdings nach Medienberichten bereits Millionensummen für den neuen Wahlkampf gesammelt.

Der 58-Jährige war unter anderem nach der Präsidentschaftswahl 2008 Stabschef im Weißen Haus von Präsident Barack Obama, der lange in Chicago gelebt hatte. Der Kommunalpolitiker war zuletzt politisch unter Beschuss geraten, als die Gewalt mit Schusswaffen in den unterprivilegierten Vierteln an der West Side und der South Side Chicagos stark zunahm. Im laufenden Jahr kam es bereits zu fast 400 Tötungsdelikten in der Stadt, meist als Folge von Bandenkriminalität.

Aktivisten und Bürgerinitiativen werfen Emanuel falsche Prioritätensetzung und Korruption vor. Er leite zu viele finanzielle Mittel in den mondänen Norden der drittgrößten Stadt der USA und vernachlässige die meist von Schwarzen bewohnten Problemviertel. Unter anderem wurden Schulen geschlossen und Wohngebäude brachgelegt.

Der frühere US-Präsident Barack Obama würdigte dagegen in einer Mitteilung die Arbeit Emanuels. Er habe unter anderem die flächendeckende Einführung der Vorschule in Chicago vorangetrieben.

Unter der Führung des Pastors und Aktivisten Greg Livingstone hatten am Montag Dutzende Demonstranten versucht, die Zufahrt zum Internationalen Flughafen von Chicago zu blockieren. Dies gelang nach Angaben der Polizei jedoch nicht.