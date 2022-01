Bürgermeister: Pattaya plant keinen neuen Lockdown

ATK-Teststelle am Tree Town in der Soi Buakhao. Foto: Facebook

PATTAYA: Der Bürgermeister der Stadt Pattaya erklärte am Dienstag (4. Januar) auf einer Pressekonferenz, dass keine weitreichenden Schließungen von Geschäften oder öffentlichen Bereichen zur Reduzierung der Ausbreitung der Covid-19-Variante Omikron in Banglamung geplant seien.

Bürgermeister Sonthaya Khunpluem betonte gegenüber der Presse, dass es noch viele weitere bestätigte Covid-19-Fälle im Gebiet Banglamung einschließlich Pattaya gibt, bei denen es sich nach den bisherigen Zufallstests überwiegend um die Omikron-Variante handelt.

„Ich bin jedoch zuversichtlich, dass es keine Abriegelung oder generelle Schließung der Stadt geben wird. Dennoch wird eine Schließung einzelner Unternehmen angeordnet, die sich nicht an die obligatorischen Seuchenschutzbestimmungen halten, jedoch nicht für ganze Branchen“, erklärte Khun Sonthaya.

„Alle Mitarbeiter, einschließlich Sänger und Künstler, in Gastronomiebetrieben, die Alkohol verkaufen, müssen sich bis auf weiteres an jedem Arbeitstag einem ATK-Test unterziehen. Lokale müssen darüber hinaus ihren Gästen einen ATK-Test anbieten oder ihre Gäste ein negatives Testeregebnis (ATK) vorlegen lassen, das nicht älter ist als 72 Stunden vor dem Restaurantbesuch, unabhängig von ihrem Impfstatus“, erläuterte Pattayas Bürgermeister. Er fügte hinzu: „Wir haben in der ganzen Stadt kostenlose ATK-Teststellen eingerichtet, um dies zu erleichtern.“