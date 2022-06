Von: Björn Jahner | 26.06.22

PATTAYA: Pattayas neuer Bürgermeister Poramet Ngampichet wurde von den Anwohnern der Thepprasit Road Soi 7 für sein schnelles Handeln in Bezug auf die Beseitigung verbrannter Kommunikationskabel gelobt.

Berichten zufolge stattete Khun Poramet am Freitag (24. Juni 2022) in den Morgenstunden den Anwohnern der Soi 7 der Thepprasit Road einen Besuch ab und die Überprüfung der defekten Kommunikationskabel, die bei mehreren früheren Bränden zerstört worden waren, angekündigt.

Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet (4. v. l.) wurde von den betroffenen Anwohnern für sein schnelles Handeln gelobt. Bild: PR Pattaya

Nach Aussage des Bürgermeisters seien die meisten Kabel nicht mehr reparabel. Viele würden Probleme verursachen, weil sie von den Strommasten herabhingen und den Verkehr sowie die Gehwege blockierten, weshalb er ihre sofortige Entfernung anordnete.



Zur Überraschung der betroffenen Anwohner wurden noch am Abend desselben Tages alle verbrannten Kabel an der Thepprasit Road entfernt, so dass der Verkehr wieder normal fließen konnte. Ein Anwohner sagte gegenüber Reportern, er sei froh, dass sich der Verkehr wieder normalisiert habe. Außerdem lobte er Khun Poramet für sein schnelles Handeln und für die Lösung der Probleme.