PATTAYA: Parallel zur Covid-19-Aufklärungsarbeit durch Streetworker-Teams des Gesundheitsamtes sind seit mehreren Wochen auch freiwillige Helfer der Bezirksverwaltung Banglamung in den verschiedenen Stadtteilen Pattayas im Dauereinsatz, die Desinfektionsmittel aus natürlichen Substanzen in den Sois versprühen.

Regelmäßig desinfiziert werden darüber hinaus Orte mit hohem Besucheraufkommen wie Frischemärkte und Behörden. Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem setzt alle Hebel in Bewegung, um das Vertrauen der Einwohner in Pattaya als einen Covid-19-sicheren Ort zu stärken. Dennoch appelliert er an die Bevölkerung, auch weiterhin in der Öffentlichkeit einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen sowie sich häufig die Hände mit Seife zu waschen oder mit Flüssigkeiten und Gels auf Alkoholbasis zu desinfizieren. Gemäß Khun Sonthaya ist es in Pandemie-Zeiten besonders wichtig, auf sich selbst zu achten und sich diszipliniert zu verhalten, um das Infektionsrisiko zu senken.



Auskünfte und Ratschläge zur Behandlung einer vermuteten Coronavirus-Infektion erhält man laut Khun Sonthaya bei der Gesundheitsbehörde der Stadt Pattaya unter der Rufnummer 038-429.166 während der Bürozeiten.