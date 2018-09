Von: Björn Jahner | 29.09.18

UDON THANI: Die Bürger von Udon Thani im Nordosten des Landes haben die Regierung aufgefordert, ein öffentliches Nahverkehrssystem in der boomenden Isaan-Stadt einzuführen, um die täglichen Verkehrsstaus zu verringern.

Vorausgegangen war eine öffentliche Sitzung des Amts für Verkehr und Verkehrspolitik (OTP) mit den zuständigen Behörden und Anwohnern Ende August, auf der ein Brainstorming erfolgte, welches öffentliche Nahverkehrsmittel für die Provinz am geeignetsten wäre. Diskutiert wurden die verschiedensten Varianten, von Einschienenbahnen über Stadtbahnen und Bussen bis hin zu Straßenbahnen. Die meisten Teilnehmer befürworteten die Nahverkehrsentwicklung, vor allem in städtischen Ballungsgebieten mit Einkaufszentren, Märkten, Schulen, Universitäten und Regierungsgebäuden. Zudem müsse das städtische Transportsys­tem mit Busbahnhöfen, Bahnstationen, dem Flughafen und der Ringstraße verbunden sein, um auch außerhalb des Stadtgebietes lebenden Menschen zu ermöglichen, ihr Auto stehen zu lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu pendeln, waren sich die Teilnehmer einig.

Über mögliche Streckenführungen soll voraussichtlich im Oktober entschieden werden. Die Behörden werden dann auch ihre Ergebnisse präsentieren, welches Nahverkehrsmittel am besten zu Udon Thani passen würde.