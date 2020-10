Bürger protestieren gegen laxe Kontrollen

TAK: Bürger des Bezirks Mae Sot versammelten sich vor dem Grenzübergang nach Myanmar an der Freundschaftsbrücke und forderten die vorübergehende Schließung des Kontrollpunktes, um die Ausbreitung von Covid-19 aus Myanmar zu verhindern.

Anführer des Protests beschuldigten die Beamten, bei Kontrolle der Ankunft von Lastwagen aus Myanmar nachlässig zu sein und einigen von ihnen zu erlauben, bis zum Markt und den bewohnten Gebieten vorzudringen, wodurch die Einwohner womöglich dem Virus ausgesetzt seien.

Drei Lastwagenfahrer aus Myanmar wurden nach ihrer Rückkehr aus Mae Sot in die Gemeinde Myawaddi in der vergangenen Woche als infiziert befunden. Die Entdeckung der Infektionen löste eine Covid-19-Angst unter den Menschen in Mae Sot aus und veranlasste Gesundheitsbeamte, in den vergangenen Tagen Stichprobentests an fast 10.000 Thais und myanmarischen Wanderarbeitern in gefährdeten Gemeinden durchzuführen.

Beamte, angeführt von Taks stellvertretendem Gouverneur Somchai Kitcharoenroongrote, führten etwa zwei Stunden lang Gespräche mit Vertretern der Demonstranten. Es wurde von beiden Seiten vereinbart, dass der Kontrollpunkt nicht geschlossen wird, aber Lastwagenfahrer aus Myanmar, die die Grenze zum Be- und Entladen überqueren, dürfen nicht in die Stadt Mae Sot einfahren, sondern werden in der Sicherheitszone in der Nähe des Kontrollpunktes angehalten.