Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.20

PATTAYA: Die überwiegende Mehrheit der bei der ersten öffentlichen Anhörung zum Bau einer Straßenbahn anwesenden 240 Bürger hat das Projekt begrüßt.

90 Prozent votierten für die beiden geplanten Strecken in der Innenstadt und in Jomtien. Davon stimmten 21 Prozent dem 20-Milliarden-Projekt zu, während 70 Prozent den Plan voll unterstützen. Wenige Zuhörer sprachen sich im Brighton Grand Pattaya Hotel für eine U-Bahn oder für eine aufgeständerte Einschienenbahn statt der Tram aus. Weitere Bürger forderten an Haltestellen der Straßenbahn Parkhäuser, vor allem an der Sukhumvit Road. So könnten Motorisierte ihr Fahrzeug stehen lassen und mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren.