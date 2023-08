Foto: National News Bureau Of Thailand

CHONBURI: Landwirte in der Provinz Chonburi an der thailändischen Ostküste haben am Sonntag (6. August 2023) den Beginn des Reisanbaus während der Monsunzeit mit dem alljährlichen Wasserbüffelrennen eingeläutet, einer Tradition, die auf das Jahr 1800 zurückgeht.

Mehr als 60 Büffel nahmen an dem Rennen auf einem 200 Meter langen Feldweg im Unterbezirk Napa der Provinz Chonburi, etwa 80 Kilometer südöstlich von Bangkok, teil.

Der Bürgermeister von Napa, Samart Suksawang, sagte, dass die Veranstaltung die traditionelle Rolle des Büffels als Lasttier im Reisanbau ehrt.

Er sagte: „Es geht darum, kulturelle Traditionen zu bewahren und der jüngeren Generation zu zeigen, dass wir in unseren Gemeinden den Reisanbau schon seit langem mit Hilfe von Büffeln betreiben.“

Obwohl viele Landwirte heute Traktoren zum Pflügen des Reises verwenden, werden Wasserbüffel immer noch für andere Aufgaben wie das Tragen gehalten.

Bei dem Rennen liefen junge Männer hinter Büffelpaaren, die am Hals angekoppelt waren, und trieben sie mit Peitschen durch eine mit Wasser vollgesogene Strecke. Zwischen den Rennen bespritzten sie die Tiere mit Wasser, um ihre Müdigkeit zu lindern.

Das Rennen fand bei heißem, trockenem Wetter statt, wobei laut dem Meteorologischen Amt für den Monsun zwischen Juli und Oktober ein Rückgang der Niederschläge um 5 Prozent vorhergesagt wird.