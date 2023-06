Foto: The Nation

CHONBURI: Am Sonntag (18. Juni 2023) wurde in Chonburi an der Ostküste Thailands die Reispflanzsaison mit einer traditionsreichen Veranstaltung eröffnet, die mindestens zwei Jahrhunderte zurückreicht – Büffelrennen.

Wittaya Khunpluem, Vorsitzender der Provinzverwaltung von Chonburi, erklärte, dass die Rennen organisiert wurden, um die Beziehungen zwischen den Dorfbewohnern zu stärken und gleichzeitig junge Menschen über die Bedeutung dieser lokalen Tradition aufzuklären. Büffel können Geschwindigkeiten von bis zu 56 Stundenkilometern erreichen, wenn sie mit Jockeys auf dem Rücken oder auf flachen Schlitten über schlammige Felder rasen.

Obwohl die meisten Bauernhöfe heutzutage mechanische Geräte zum Pflügen der Felder einsetzen, wird der Büffel oder „kwai“ immer noch für seinen traditionellen Platz im Herzen der thailändischen Landwirtschaft und des ländlichen Lebens sehr geschätzt.