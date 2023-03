Von: Björn Jahner | 29.03.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Antrag der Königlich Thailändischen Marine auf 200 Millionen Baht für die Bergung der HTMS Sukhothai aus dem Golf von Thailand muss von der Wahlkommission genehmigt werden, bevor das Geld ausgezahlt werden kann, sagte ihr Sprecher am Mittwoch (29. Mrz. 2023).

Premierminister Prayut Chan-o-cha unterzeichnete den Budgetantrag am letzten Freitag in seiner Funktion als Verteidigungsminister und wird als nächstes die Genehmigung des Haushaltsbüros und der Wahlkommission einholen, informierte der Sprecher Admiral Pokkrong Monthatphalin.

Nach der Auflösung des Repräsentantenhauses verlangen die Wahlgesetze, dass das Kabinett die Zustimmung der Wahlkommission einholt, bevor der Haushalt genehmigt werden kann, um sicherzustellen, dass keine politische Partei ihn zu ihrem Wahlvorteil nutzen kann.

Nachdem die Kommission den Haushaltsantrag genehmigt hat, wird er an das Kabinett zur Genehmigung weitergeleitet, und die Marine wird dann einen Auftragnehmer mit der Bergung des Schiffes beauftragen, erläuterte Khun Pokkrong.

Die Bergungsarbeiten werden etwa 90 Tage dauern, fügte er hinzu.

Das Schiff der Korvettenklasse war am 18. Dezember letzten Jahres bei einem Sturm etwa 20 Seemeilen (32 Kilometer) vor der Küste des Bezirks Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan mit 105 Besatzungsmitgliedern an Bord gesunken.

Sechsundsiebzig Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Die Leichen von 24 weiteren wurden geborgen. Die fünf noch vermissten Personen gelten als tot.

Nach der Auflösung des Repräsentantenhauses am 20. März 2023 fungiert das Kabinett Prayuts als geschäftsführende Regierung, bis die neue Regierung nach den allgemeinen Wahlen am 14. Mai 2023 vereidigt werden kann.