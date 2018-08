Sanft wird die Buddha-Figur in den Fluss getaucht. Foto: Tourism Authority of Thailand

PHETCHABUN: Kulturinteressierte Urlauber sollten sich den Termin zwischen dem 7. und 12. Oktober vormerken, wenn in Phetchabun im südöstlichen Teil der Nordregion von Thailand mit dem „Um Phra Dam Nam Festival“ zu Ehren der Buddha-Figur Phra Buddha Maha Thammaracha wieder eines der außergewöhnlichsten buddhistischen Festen des Landes veranstaltet wird.

Die hoch verehrte Buddhafigur, die vor rund 400 Jahren von Bauern im örtlichen Flusslauf gefunden wurde, soll den Bewohnern Glück und Wohlstand sowie eine reiche Ernte und Fruchtbarkeit der Felder bescheren. An den ersten zwei Festivaltagen wird sie im Rahmen einer feierlichen Prozession durch die Straßen getragen und in ein Zelt vor dem Trai-Phum-Tempel gebracht. Dort versammeln sich die Gläubigen, um ihre Gabenspenden darzubringen.



Am nächsten Tag wird die Figur zu ihrer ursprünglichen Fundstelle am Fluss getragen, wo sie vom Gouverneur der Provinz in alle Himmelsrichtungen in den Fluss getaucht wird. Anschließend wird sie von den Einwohnern respektvoll mit Wasser übergossen. Da das Wasser des Flusses nach dieser feierlichen Zeremonie als heilig gilt, springen viele Besucher in den Fluss oder nehmen sich etwas Flusswasser mit nach Hause. Abgerundet wird das Festival mit einer großen Regatta, traditionellen Tänzen und Livemusik.



Weitere Infos erteilt die Gemeindeverwaltung Phetchabun, Tel.: 056-711.007, 056-711.013.