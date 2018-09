Von: Björn Jahner | 09.09.18

BANGKOK: Die Polizei hat dem Amt für schöne Künste des Kulturminis­teriums drei antike buddhistische Reliquien übergeben, die seit fast vier Jahrzehnten im Besitz der Behörde waren. Sie sollen künftig im Nationalmuseum ausgestellt werden.

Die Statuen wurden vor 39 Jahren beschlagnahmt und seitdem in der Polizeistation Chana Songkhram im Bangkoker Bezirk Phra Nakhon verwahrt, nachdem niemand Besitzansprüche geltend gemacht hatte. Seit Jahren in der Polizeiwache vergessen und vergraben, wurden die Beamten erst wieder auf die Kunstschätze aufmerksam, als das Gebäude abgerissen wurde, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Bei einer der Statuen wird vermutet, dass sie während der Regentschaft von König Chulalongkorn (Rama V.) angefertigt wurde. Das Alter der anderen beiden schätzen Experten auf über 200 Jahre. Sie sollen aus der Herrschaftszeit von König Maha Chetsadabodin (Rama III.) stammen, der in Thailand später als Phra Nang Klao bekannt war.