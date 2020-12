Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.20

Blick auf den Mekong in Nakhon Phanom. Archivbild: Jahner

NAKHON PHANOM: Der Pegel des Mekong-Flusses ist weiter gesunken und zeigte am Montag mit 1,90 Metern den niedrigsten Stand in diesem Jahr an.

Für den Wassermangel werden die vielen Staudämme flussaufwärts in China und die zu geringen Regenfälle verantwortlich gemacht. Auch die Wasserstände der Nebenflüsse des Mekong sind niedrig.

Als Folge sind die Felsformationen im Flussbett deutlich sichtbar. Darunter befindet sich ein Felsen in der Mitte des Flusses mit einem als heilig geltender Buddha-Fußabdruck. Einheimische verehren den Fußabdruck. Er befindet sich vor dem Wat Ban Woen Phra Bat im Bezirk Tha Uthen und ist normalerweise erst weit nach Neujahr zu sehen, wenn der Pegel stark fällt. Die Gemeinde Woen Phra Bat hat einen Fußweg vom Flussufer zu der Felsformation gebaut, damit die Menschen den Fußabdruck aus der Nähe betrachten können. Er sollte bis zum Songkran-Fest im April Besucher anziehen.