Buchmarkt mit Umsatzplus

Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Es geht bergauf im Buchhandel: Das vergangene Jahr endet für die Branche mit einem Umsatzplus. Mehr Bücher wurden allerdings nicht verkauft.

Positives Signal für den krisengeplagten Buchmarkt: Die Branche hat das vergangene Jahr mit einem leichten Umsatzplus abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen wurde 2019 auf den zentralen Vertriebswegen ein Zuwachs von 1,4 Prozent verzeichnet, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. «Die positive Umsatzentwicklung zeigt: Die Relevanz des Buches in unserer Gesellschaft ist ungebrochen», sagte Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs.

Die traditionellen Buchhändler vor Ort legten 2019 immerhin um 0,5 Prozent zu. Das sei der erste Zuwachs bei den sogenannten Sortimentern seit 2013, hieß es. Allerdings: Die Zahl der verkauften Bücher, etwa in den Buchhandlungen, im Internet oder in Kaufhäusern, ging um 0,4 Prozent zurück. Höhere Preise konnten diesen leichten Kaufschwund deutlich wettmachen. Im Schnitt kostete ein Buch 13,61 Euro, das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zahlen basieren auf monatlichen Erhebungen über verschiedene Verkaufswege des Marktforschungsunternehmens Media Control. Genaue Zahlen zum Umsatz und dem Wachstum im Internethandel will der Börsenverein erst Mitte des Jahres veröffentlichen. 2017 war der Umsatz um 1,6 Prozent auf 9,13 Milliarden geschrumpft, 2018 war er dann auf diesem Niveau geblieben.

Besonders erfolgreich sind derzeit Sachbücher. Hier wurde im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von 4,9 Prozent das größte Umsatzplus verbucht. «Sie bieten Orientierung und verlässliche Informationen, um die gesellschaftlichen Entwicklungen besser verstehen zu können», betonte Schmidt-Friderichs.

Deutliche Zuwächse gab es auch bei Kinder und Jugendbüchern (4,6 Prozent). Ein leichtes Minus von 0,8 Prozent wurde dagegen bei der Belletristik verzeichnet.

Der erfolgreichste Roman war den Angaben zufolge «Das Geschenk» von Sebastian Fitzek, auf Platz zwei folgte mit «Herkunft» von Saša Stanišić der Gewinnertitel des Deutschen Buchpreises 2019. Ferdinand von Schirachs «Kaffee und Zigaretten» landete auf Platz drei. Die drei meistverkauften Sachbücher waren allesamt auch bereits 2018 erfolgreich: Auf Platz eins landete Bas Kasts «Der Ernährungskompass», gefolgt von Stephen Hawkings «Kurze Antworten auf große Fragen» und «Becoming» von Michelle Obama.