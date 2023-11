Von: Björn Jahner | 08.11.23

BANGKOK: Die Muay-Thai-Legende Buakaw Banchamek kehrt am Samstag, 2. Dezember 2023 in das Rajadamnern-Stadion in Bangkok zurück, wo er sein letztes Muay-Thai-Turnier in diesem Jahr im Rahmen der „RWS: Legend of Rajadamnern Series“ bestreiten wird.

Buakaw, der als „König des Muay Thai“ bezeichnet wird, besiegte seinen Freund Saenchai PK Saenchai in der Serie „BKFC Thailand 5: Legends of Siam“, die am vergangenen Samstag (4. November 2023) in Pattaya stattfand, in einem Kampf auf bloßen Fäusten nach Punkten.

Thainchai Pisitwuttinan, CEO und Mitbegründer von Global Sport Ventures, dem Organisator der „RWS: Legend of Rajadamnern Series“, sagte am Dienstag (7. November 2023), dass das Rajadamnern Stadium die Heimat des Muay Thai sei und dass er froh sei, Teil der Bemühungen zu sein, Thailands Soft Power zu fördern, eine erklärte Politik der Regierung.

„Die ‚RWS: Legend of Rajadamnern Series‘ wird unser größtes Turnier in diesem Jahr sein“, so Thainchai. „Es könnte auch der letzte Kampf von Buakaw als Muay Thai Boxer sein, bevor er zu etwas Neuem übergeht. Es ist ein Kampf, den sich kein Muay-Thai-Fan entgehen lassen darf.“

Im September-Kampf der „RWS: Legend of Rajadamnern Series“ wurde Buakaws Kampf gegen den Japaner Yasuhiro Kido auf ärztlichen Rat hin abgebrochen, als sich eine Wunde am Kopf von Kido öffnete.

Foto: The Nation

Bei der letztjährigen Ausgabe der RWS besiegte Buakaw im September den Japaner Kota Miura durch TKO in der dritten Runde, bevor er im Oktober seinen Erzfeind Yoshihiro Sato, ebenfalls aus Japan, in der ersten Runde ausknockte. Im Dezember kämpfte Buakaw gegen den Ukrainer Oleksandr Yefimenko in einem Kampf, aus dem kein Sieger hervorging.

Der Kampf am Samstag, 2. Dezember 2023 der „RWS: Legend of Rajadamnern Series“ wird live auf Workpoint TV (Kanal 23), YouTube (WorkpointOfficial) und unter Workpoint Entertainment auf Facebook übertragen.

Die Kämpfe werden außerdem weltweit in über 200 Ländern von DAZN ausgestrahlt.

Tickets sind unter rajadamnern.com erhältlich.