Von: Björn Jahner | 13.11.23

Foto: The Nation

MAE HONG SON: In Mae Hong Son wurde am Samstag (11. November 2023) auf dem Berg Doi Mae U Kho das beliebte Bua-Tong-Sonnenblumenfeld eröffnet, das eine bekannte Touristenattraktionen in der Nord-Provinz ist. Die Feierliche Eröffnungszeremonie wurde vom Gouverneur von Mae Hong Son, Chettha Mosikrat, geleitet.

An der Zeremonie nahmen auch die Ehefrau des Gouverneurs, die Vorsitzende des Roten Kreuzes von Mae Hong Son, der Bezirksleiter von Khun Yam, Narongpat Naksup, und Thara Chomsamonlert, Leiter der Verwaltungsorganisation von Tambon Mae U Kho, teil.

Foto: The Nation

Die Zeremonie fand im Bua-Tong-Pavillon auf dem Berggipfel statt, der von einem leuchtend gelben Feld mit mexikanischen Sonnenblumen, den Bua-Tong-Blumen, umgeben ist.

Zu den Höhepunkten der Eröffnungszeremonie gehörten auch Vorführungen traditioneller Tänze aus dem Norden und eine Ausstellung von OTOP-Produkten (One Tambon One Product) aus Mae Hong Son.

Foto: The Nation

Das Bua-Tong-Feld erstreckt sich über 500 rai (80 Hektar) Land in einer Höhe von 1.600 Metern über dem mittleren Meeresspiegel.

Die gelben mexikanischen Sonnenblumen blühen von Mitte November bis Anfang Dezember.

Das Bua-Tong-Feld (Karte) befindet sich im Dorf Moo 6 im Tambon Mae U Kho und liegt etwa 25 Kilometer vom Bezirksamt Khun Yuam entfernt.