Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.18

Brydwale bevölkern derzeit die Bucht Kor Kai. Foto: The Nation

PHETCHABURI: Die Brydwale sind wieder da, und die Provinz hat eine weitere Touristenattraktion.

Reporter und Urlauber haben bereits am Montag Boote gechartert, um die mindestens zehn Brydwale zu verfolgen und zu beobachten. Laut Boonyod Maklai, Bürgermeister von Haad Chao Samran, schwimmen die Tiere in der Bucht Kor Kai und vor der Höhle Laem Phak Bia. In der Bucht würden sie reichlich Plankton zum Fressen finden. Mitarbeiter der Verwaltung hätten die Boots-Skipper angewiesen, mit großem Abstand zu den Wahlen ihre Schiffe zu lenken.