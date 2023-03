Von: Björn Jahner | 30.03.23

Foto: The Nation

PHANG-NGA: Am Mittwoch (29. Mrz. 2023) bot ein Brydewal-Pärchen Touristen in der Andamanensee vor der Provinz Phang-nga ein Naturschauspiel, das nur selten beobachtet werden kann.

Die beiden riesigen Meeressäuger wurden beim Herumtollen im Nationalpark der Similan-Inseln gesichtet, teile Lertsak Ponklin, Präsident der Phang Nga Tourism Business Association, der Presse mit.

Die Passagiere an Bord eines Touristenbootes hatten am Mittwochmorgen gerade die Insel Koh Kao verlassen, als die Wale in der Nähe des Bootes auftauchten.

Die hauptsächlich chinesischen Touristen an Bord schnappten sich Handys und Kameras und beeilten sich, Fotos von dem seltenen Anblick zu machen. Die Wale kamen ihnen entgegen und hielten sich etwa 10 Minuten lang an der Oberfläche auf, bevor sie wieder in die Tiefe tauchten. Anschließend setzte das Boot seine Fahrt zu den nahe gelegenen Surin-Inseln fort.

Khun Lertsak sagte, dass Brydewale an den drei Graten auf ihrer Stirn zu erkennen seien. Thailand hat die Wale 2019 als geschützte Art eingestuft. Die Sichtung der großen Tiere, die sich von Fischen, Plankton und Tintenfischen ernähren, ist ein Indiz für den Reichtum der lokalen Meeresressourcen.

Im vergangenen Monat wurden drei Brydewale im Mu Ko Ang Thong National Park vor der Küste der Provinz Surat Thani im Golf von Thailand gesichtet.