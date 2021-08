Bruneis Vizeaußenminister soll Myanmar-Krise lösen helfen

JAKARTA: Die Vereinigung südostasiatischer Staaten (Asean) hat einen Sondergesandten für Myanmar ernannt. Er soll helfen, das Land aus der tiefen Krise zu führen, in das es mit dem Militärputsch am 1. Februar gestürzt war. Dato Erywan Yusof solle mit Zugang zu allen Parteien in Myanmar «Vertrauen und Zuversicht» schaffen, erklärte die Asean am Mittwoch. Erywan Yusof ist Zweiter Außenminister des kleinen Sultanats Brunei, das derzeit den Vorsitz des regionalen Bunds aus zehn Staaten innehat. Myanmar droht nach dem Putsch und der blutigen Niederschlagung von Protesten der Putschgegner ein Bürgerkrieg.

Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßte Yusofs Ernennung als wichtigen Schritt zu einer politischen Lösung. «Wichtig ist jetzt, dass das Militärregime mit dem Sondergesandten zusammenarbeitet und ihm unbeschränkten Zugang zu allen Teilen des Landes ermöglicht», erklärte Maas. «Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern werden wir den Sondergesandten bei seiner Aufgabe aktiv unterstützen.»

Der Asean war Untätigkeit vorgeworfen worden, weil sie keinen Sondergesandten auf die Krise angesetzt hatte, wie es der Asean-Gipfel bereits am 24. April vereinbart hatte. Menschenrechtsgruppen zufolge wurden seit dem Sturz der Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mehr als 900 Bürger bei Protesten von Soldaten getötet.