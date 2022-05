Von: Björn Jahner | 13.05.22

PATTAYA. Jeden Samstag und Sonntag wird in der Seeland Brewery in Jomtien von 10.00 bis 14.00 Uhr ein umfangreiches Brunch-Buffet angeboten.

Es umfasst viele deutsche Frühstücks- und Brunch-Leckerbissen – „all you can eat“.

Im Preis von 249 Baht (+ 10% Servicegebühr) pro Person sind Kaffee und Tee inklusive.

Die Seeland Brewery befindet sich direkt an der Baht-Bus-Linie in der Thappraya Road, Ecke Soi 10 (Karte), in Jomtien. Ein kostenloser Parkplatz mit Shuttle-Service zum Restaurant befindet sich in der Soi 10.

Mehr erfahren Sie auf Facebook und unter Seeland-Brewery.com.