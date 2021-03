Brüsseler Syrien-Konferenz beginnt mit «Tag des Dialogs»

Written by: Redaktion (dpa)

BRÜSSEL: Mit einem «Tag des Dialogs» hat die 5. Brüsseler Syrien-Konferenz begonnen. Bei den wegen der Corona-Pandemie online organisierten Gesprächen ging es am Montag um die aktuelle humanitäre Situation in dem Bürgerkriegsland. Zudem wurde unter anderem erörtert, wie Nachbarstaaten bei der Betreuung von Flüchtlingen aus Syrien unterstützt werden können.

Am zweiten Tag der Konferenz wollen an diesem Dienstag Vertreter von mehr als 60 Staaten und internationalen Organisationen über konkrete neue Finanzhilfen beraten. Ziel dabei ist es vor allem, Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung und die zahlreichen Syrien-Flüchtlinge in benachbarten Ländern zu organisieren.

Bei der Konferenz im vergangenen Jahr waren für 2020 rund 4,9 Milliarden Euro und für die Zeit danach rund 2 Milliarden Euro zugesagt worden. Nach jüngsten Zahl wurden für 2020 am Ende sogar 6,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und damit 54 Prozent mehr als zunächst angekündigt. Allein aus Deutschland kamen nach EU-Zahlen 1,7 Milliarden Euro.

In dem seit rund zehn Jahren andauernden Konflikt in Syrien gab es nach Schätzungen bereits mehrere hunderttausend Tote. Alle Versuche, einen politischen Übergang auf den Weg zu bringen, scheiterten bisher. Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad beherrscht mittlerweile wieder den größten Teil des Landes, darunter die wichtigsten Städte.

Zuletzt sorgte eine schwere Wirtschaftskrise für zusätzliche Not. Nach UN-Angaben litten jüngst 12,4 Millionen Menschen und damit fast 60 Prozent der Bevölkerung unter Hunger. Die Zahl der Menschen, die ohne Ernährungshilfe nicht überleben können, verdoppelte sich innerhalb eines Jahres. Der Assad-Regierung fehlt Geld, um den Wiederaufbau selbst zu bezahlen.