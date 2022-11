Brückenwoche in Kanchanaburi

KANCHANABURI: Die River Kwai Bridge Week und die 10-tägige Red Cross Fair dürften Kanchanaburi rund 40 Millionen Baht an Einnahmen bringen, sagte Gouverneur Thossaphol Chaikomin am Sonntag gegenüber der Presse. Die 10-tägige jährliche Veranstaltung hat am Samstag begonnen und endet am 5. Dezember.

Die River Kwai Bridge Week wurde 1980 zum Gedenken an die thailändischen Soldaten ins Leben gerufen, die im Zweiten Weltkrieg geholfen hatten, Gefangene zu befreien, die von der japanischen Armee gefangen gehalten und zum Bau der Brücke über den Kwai gezwungen worden waren.

Etwa 250.000 südostasiatische Zivilisten und mehr als 60.000 alliierte Kriegsgefangene wurden zur Zwangsarbeit gezwungen, die etwa 90.000 zivile Opfer forderte und mehr als 12.000 alliierte Soldaten das Leben kostete.

Die mit der Brücke verbundene Geschichte inspirierte Pierre Boulle 1952 zu seinem Roman „Die Brücke am Kwai“ und 1957 zu einem gleichnamigen Film.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist eine 40-minütige Licht- und Tonshow, die die Geschichte des Baus der Brücke und die Verwüstung der südostasiatischen Region durch den Zweiten Weltkrieg erzählt. Die Show beginnt täglich um 19.00 Uhr.

Auf der angrenzenden Rote-Kreuz-Messe werden an mehr als 400 Ständen OTOP-Waren, Tombolas und Spiele angeboten. Alle Einnahmen werden für benachteiligte und behinderte Menschen verwendet.

Auf der Messe gibt es außerdem einen Themenpark und kostenlose Konzerte beliebter thailändischer Künstler. Der Eintritt ist frei.

Khun Thossaphol sagte, dass das Festival mindestens 40 Millionen Baht einbringen dürfte, da die Menschen seit der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen wieder mehr reisen. Letztes Jahr wurde die Veranstaltung wegen der Pandemie ausgesetzt.