BrÃ¼ckenwoche erinnert an die Todeseisenbahn

Von: Björn Jahner | 24.11.19

THAILAND: Von Samstag, 23. November bis Montag, 2. Dezember findet in Kanchanaburi wieder die alljährliche River-Kwai-Brückenwoche und der Rote-Kreuz-Jahrmarkt statt.

Höhepunkt ist die allabendliche Licht- und Klangshow, die den Zuschauern einen Einblick in die bewegende Geschichte des historischen Bauwerks bietet, das mit beeindruckenden Spezialeffekten und aufwendiger Beleuchtungstechnik grandios in Szene gesetzt wird. Auf dem Friedhof der Alliierten wird den mehr als 100.000 Zwangsarbeitern gedacht, die beim Bau der Brücke ums Leben kamen. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg unter japanischer Besatzung von alliierten Kriegsgefangenen als Teilstück der strategischen Eisenbahnstrecke von Thailand nach Myanmar errichtet. Der Bau der Eisenbahnstrecke erforderte so viele Menschenleben, dass sie später als die „Todeseisenbahn“ in die Geschichte einging.