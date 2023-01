Brückenschlag nach Koh Lanta naht

Von: Björn Jahner | 25.01.23

Foto: The Nation

KRABI: Die thailändische Regierung veranschlagt fast 31 Milliarden Baht für den Bau von interprovinziellen Autobahnen und einer Brücke, die die Krabis Inseln Koh Lanta Klang und Koh Lanta Noi verbinden soll.

Das thailändische Nachrichtenportal „The Nation“ berichtet, dass 11,2 Milliarden Baht aus dem eigenen Haushalt der Regierung stammen und 19,75 Milliarden aus anderen Quellen.

Laut Regierungssprecher Trisulee Trisaranakul ist die neue Autobahn M6, die Bang Pa-In in der zentralen Provinz Phra Nakhon Si Ayutthaya mit Nakhon Ratchasima im Nordosten verbindet, zu etwa 98 Prozent fertiggestellt.

Ebenfalls kurz vor der Fertigstellung steht die Autobahn M81, die Bang Yai in Zentralthailand mit Kanchanaburi im Westen verbindet. Die M81 ist zu etwa 85 Prozent fertiggestellt und soll zusammen mit der M6 im Jahr 2025 eröffnet werden.

In der Zwischenzeit sind laut Khun Trisulee der Rama III-Dao Khanong-Western Bangkok Outer Ring Expressway zu über 45 Prozent und die M82, die Bang Khun Tian, Ekachai Road und Ban Phaeo in Bangkok und Zentralthailand verbindet, zu über 77 Prozent fertiggestellt. Beide sollen im Jahr 2025 für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden.

Darüber hinaus wird im nächsten Jahr mit der Fertigstellung einer Reihe von Projekten gerechnet, darunter eine fünfte thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke, die die Provinz Bueng Kan im Nordosten Thailands mit der Provinz Bolikhamxai in Laos verbindet. Ebenfalls im nächsten Jahr soll eine Straße fertiggestellt werden, die die Flugzeugreparaturstation und die dritte thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke in der nordöstlichen Provinz Nakhon Phanom verbindet.

Zwei im letzten Jahr genehmigte Brückenprojekte sollen ebenfalls noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Dabei handelt es sich um die Brücke, die die Inseln Koh Lanta Klang und Koh Lanta Noi in der Provinz Krabi verbindet, und die Songkhla Lake Bridge, die die südlichen Provinzen Songkhla und Phatthalung miteinander verbindet.

Laut Khun Trisulee wird jedes der Projekte die lokale Wirtschaft unterstützen, den Tourismus fördern und die Transportmöglichkeiten verbessern.

Anutin Charnvirakul hat in seiner Funktion als stellvertretender Premierminister das Verkehrsministerium angewiesen, dafür zu sorgen, dass jedes der Projekte innerhalb der vorgegebenen Fristen fertiggestellt wird.