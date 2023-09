Brückenschlag nach Koh Chang geplant

Von: Björn Jahner | 17.09.23

Foto: The Nation

TRAT: Eine Studie über eine sechs Kilometer lange Schnellstraße zwischen dem Bezirk Laem Ngob in Trat und Koh Chang wird möglicherweise im nächsten Jahr beginnen, gab die Expressway Authority of Thailand (EXAT) bekannt. Das Verkehrsministerium möchte, dass EXAT mit dem Department of Rural Roads zusammenarbeitet, um die 15 Milliarden Baht teure Schnellstraße zu untersuchen und zu entwerfen.

EXAT sagte, dass sie die Aufgabenstellung (TOR) für das Projekt vorbereitet und erwartet, dass die Studie später in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres beginnen kann. Die Behörde geht davon aus, dass die Studie zwei Jahre in Anspruch nehmen wird, da die Schnellstraße durch den Mu-Ko-Chang-Nationalpark führen wird.

Die Behörde wird dann die Studie sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) dem Amt für natürliche Ressourcen und Umweltpolitik und -planung zur Prüfung vorlegen, so EXAT. Das Projekt wird anschließend dem Verkehrsministerium und dem Kabinett bis 2027 vorgeschlagen.

Nach der Genehmigung soll das Projekt bis 2028 ausgeschrieben werden, wobei es sich um eine öffentlich-private Partnerschaft handeln könnte, so EXAT. Der Bau der Schnellstraße solle bis 2029 beginnen und bis 2033 fertiggestellt sein.

Laut EXAT wird die Schnellstraße die Anreise auf die Insel erleichtern, da diese nur mit Fähren erreichbar ist und Reisende bei hohem Passagier- und Fahrzeugaufkommen mitunter zwei bis drei Stunden warten müssen, um auf die Insel übersetzen zu können.

Das Komitee für öffentliche Anhörungen in Trat habe eine Umfrage unter den Einwohnern durchgeführt und festgestellt, dass 95,19 Prozent für das Projekt seien. Nur 4,81 Prozent sagten, dass es eine Geldverschwendung sei und der Umwelt schaden würde.