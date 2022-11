Von: Björn Jahner | 04.11.22

SONGKHLA: Ein Brückenbauprojekt über den Songkhla-See im Süden Thailands hat Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen, insbesondere die dort beheimateten, gefährdeten Irrawaddy-Delfine, aufgeworfen.

Am 18. Oktober 2022 genehmigte das Kabinett ein Brückenbauprojekt, das den Bezirk Krasae Sin in der Provinz Songkhla mit dem Bezirk Khao Chaison in der Provinz Phatthalung verbinden soll und 4,84 Milliarden Baht kosten wird.

Obwohl die Brücke den Menschen durch Logistik, Tourismus und Lebensqualität zugutekäme, wächst die Kritik, dass das Projekt die Umwelt beeinträchtigen würde, insbesondere die letzten 14 Irrawaddy-Delfine in diesem Gebiet. Die Weltbank hatte die Regierung zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt und die bedrohten Delfine aufgefordert. Die Regierung sicherte sich 70 Prozent der Brückenkosten bei der Weltbank.

Der Meeresbiologe Thon Thamrongnawasawat mahnte gegenüber der Presse, dass die Zukunft der Irrawaddy-Delfine im Gegensatz zu Dugongs oder Brydewalen ungewiss sei.

Er wies auch darauf hin, dass die Zahl der Irrawaddy-Delphine im Songkhla-See wahrscheinlich jedes Jahr abnimmt. „Der Brückenbau über den Songkhla-See würde unerwartete Auswirkungen auf das Ökosystem und die Delfine haben, wie zum Beispiel Lärm während der Bauarbeiten und einen Rückgang der Delfinnahrung“, warnte er.

Er forderte die Regierung deshalb zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Projekts auf das Ökosystem und die Irrawaddy-Delfine auf, bevor mit dem Bau begonnen wird.

Khun Thon, der auch stellvertretender Dekan der Fischereifakultät der Kasetsart-Universität ist, fügte hinzu, dass das Bauprojekt indirekt zum Tod von Delfinen führen würde, auch wenn niemand das will. „Daher sollte die Regierung neben einem klaren Projektplan auch Geld für den Erhalt der Delfine bereitstellen“, fügte er hinzu.

Viele Süßwasserdelfine, darunter auch die Irrawaddy-Delfine, sind verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt, wie etwa der Verschmutzung der Gewässer durch Abwässer, der Zerstörung ihres Lebensraums, dem Bau von Dämmen und der Überfischung.

Weltweit gibt es etwa 7.000 Delfine, was im Vergleich zu Zehntausenden von Dugongs und Hunderttausenden von Brydewalen wenig ist.

Der Songkhla-See wurde als Schutzgebiet für die letzten 14 Irrawaddy-Delphine ausgewählt. Thailand ist eines von fünf Gebieten weltweit, in denen Irrawaddy-Delfine vorkommen, zusammen mit Indien, Indonesien, Myanmar und Kambodscha.

Obwohl die Richtlinien für die Zusammenarbeit mit verwandten Organisationen zum Schutz der Irrawaddy-Delfine im Brückenbauprojekt enthalten sind, betonte Khun Thon, dass eine solche Richtlinie ziemlich schwierig sei, insbesondere die künstliche Befruchtung: „Es würde viele Jahre dauern, bis Forscher die künstliche Befruchtung für Irrawaddy-Delfine untersuchen könnten.“

Die International Union for Conservation of Nature hat die Irrawaddy-Delfine in die Liste der gefährdeten Arten aufgenommen, was die Frage aufwirft, wie sich das Aussterben dieser Delfine neben den direkten Auswirkungen auf das Ökosystem auch auf den Menschen auswirkt.

Auch wenn der Tod eines Delfins für den Menschen nur ein kleines Problem darstellt, ist er für das Ökosystem ein großes Problem, das schwerwiegende Folgen haben kann. Eine Verschlechterung des Ökosystems würde beispielsweise zu einer Verknappung der Nahrungsmittel führen, weil es weniger Fische gibt. Auch die Einnahmen aus dem Ökotourismus würden zurückgehen, da die Einheimischen keine Bootsausflüge für Delfinbeobachtungen mehr organisieren könnten.

Neben Umweltschützern melden sich zwischenzeitlich weitere kritische Stimmen zu Wort. Sie werfen der Regierung vor, dass ein solches Mega-Projekt in dieser Region, z.B. im Hinblick auf das geringe Verkehrsaufkommen, weder benötigt wird noch Sinn macht. Böse Zungen behaupten, dass es – einmal mehr – lediglich die Taschen einflussreicher Mächte füllen würde, anstatt die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhöhen.