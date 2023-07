Von: Björn Jahner | 26.07.23

BANGKOK: Zu Ehren des Geburtstags Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn werden drei Brücken im Großraum Bangkok von Mittwoch bis Sonntag (26.–30. Juli 2023) festlich beleuchtet.

Im majestätischem Lichterglanz erstrahlen die Bhumibol Bridge 1 und Bhumibol Bridge 2 zwischen Samut Prakan und Bangkok sowie die Maha Chesadabodindranusorn Bridge in Nonthaburi.

Die atemberaubenden Lichtinstallationen werden an allen Veranstaltungstagen von 19.00 bis 22.00 Uhr eingeschaltet, am Geburtstag Seiner Majestät am kommenden Freitag (28. Juli 2023) sogar bis um Mitternacht!