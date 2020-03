Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.20

KOH SAMUI: Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha haben Parlamentsmitglieder, die den Bau einer Brücke vom Festland zur Koh Samui unterstützen, den Eindruck gewonnen, der Premier lehne das Projekt nicht schlichtweg ab.

Laut dem Abgeordneten der Partei Palang Pracharat, Dr. Rong Bunsuaykhwan, werden die Vorschläge zum Brückenbau an ein spezielles Komitee weitergeleitet. Dessen Mitglieder sollen mit dem Verkehrsministerium das Projekt auf seine Machbarkeit prüfen. Dr. Rong geht davon aus, dass die Bewohner der Insel und von Khanom in der Provinz Nakhon Si Thammarat in drei Jahren die ersten Arbeiten verfolgen können – wenn alles gut geht. „Es ist nicht mehr nur ein Wunschtraum“, sagte der Abgeordnete zu „Manager Online“.