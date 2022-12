Von: Björn Jahner | 30.12.22

KOH SAMUI: Reisen vom thailändischen Festland nach Koh Samui werden nach Aussage der Behörden in Zukunft billiger und bequemer sein, sobald eine Brücke fertiggestellt ist, die die Insel mit Khanom in der Provinz Nakhon Si Thammarat verbindet. Die Brücke soll im Jahr 2029 in Betrieb genommen werden.

Consulting-Unternehmen bieten derzeit für das riesige Projekt, dessen Kosten auf 25 Milliarden Baht geschätzt werden. Welches Unternehmen den Zuschlag erhält, soll im April 2023 bekanntgegeben werden.

Die Brücke Koh Samui–Khanom wurde im Juli dieses Jahres von Verkehrsminister Saksayam Chidchop genehmigt. Das ausgewählte Unternehmen hat ein Jahr Zeit, um die Durchführbarkeit des Projekts zu prüfen und 2024 einen Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung vorzulegen. Sobald die Umweltverträglichkeitsprüfung grünes Licht gibt, könnte der Bau der 17 Kilometer langen Brücke nach Angaben der thailändischen Autobahnbehörde (EXAT) im Jahr 2025 beginnen.

Es wird erwartet, dass die Bauarbeiten vier Jahre dauern werden. Die Brücke könnte im Jahr 2029 in Betrieb genommen werden.

„Zunächst werden wir eine Umfrage in der Region durchführen und uns die Meinung der Anwohner anhören. Wir werden auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Investition der Wirtschaft prüfen. Anschließend werden wir eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchführen und bis Ende 2024 zur Genehmigung vorlegen.

Aufgrund der hohen Baukosten des Projekts will EXAT auf ein öffentlich-privates Partnerschaftsmodell (PPP) setzen. Wenn EXAT das gesamte Budget selbst investiere, bleibe nichts mehr für andere Projekte übrig, hieß es.

Derzeit ist es nur möglich, mit dem Boot oder dem Flugzeug nach Koh Samui zu reisen. Flugtickets zum Privatflughafen von Bangkok Airways der Insel können teuer sein und sind schnell ausgebucht. Bei schlechtem Seegang werden häufig Fähren und Boote gestrichen, was den Zugang zu dem beliebten Inselparadies gelegentlich erschwert.