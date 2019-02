Von: Björn Jahner | 10.02.19

BANGKOK: Die Baukosten der „Brown Line“, die Khae Rai in Nonthaburi mit Lam Sali in Bangkok verbinden soll, werden auf 48,38 Milliarden Baht beziffert.

Als Betreiber für die geplante 22 Kilometer lange Hochbahnlinie konnte die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) gewonnen werden, die Finanzierung des milliardenschweren Nahverkehrsprojekt erfolgt im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP). Das veranschlagte Gesamtbudget für das Vorhaben umfasst 7,25 Milliarden Baht für Landenteignungskosten, 34,67 Milliarden Baht für Baukosten, 1,25 Milliarden Baht für Beratungskos­ten und 5,20 Milliarden Baht für sonstige anfallende Kosten.



Bangkoks öffentliches Nahverkehrssystem wächst zusammen

Mit Anbindung an sieben weiteren Hochbahnlinien wird die „Brown Line“ eine wichtige Zubringerfunktion erfüllen. Dabei handelt es sich um die „Purple Line“ (Tao Poon-Klong Bang Phai im westlichen Stadtrand), „Pink Line“ (Khae Rai-Min Buri im Osten der Stadt), „Red Line“ (Bang Sue-Rangsit), „Green Line“ (Mor Chit-Khu Khot in Pathum Thani), „Grey Line“ (Watcharaphon zur Rama IX Bridge), „Yellow Line“ (Lat Phrao-Samrong in Samut Prakan) und „Orange Line“ (Thailand Cultural Centre-Min Buri). Für die neue Linie sind 20 Stationen vorgesehen. Sie soll nach bisherigem Plan an der Khae-Rai-Kreuzung beginnen und entlang der Ngam Wong Wan Road nach Osten in Richtung Bang Khen bis zur Kasetsart-Kreuzung führen. Von dort aus geht es entlang der Prasert Manoonkij Road bis zur Nawamin-Kreuzung, wo die „Brown Line“ nach einem Süd-Knick in Richtung Bang Kapi ihre Endstation an der Lam-Sali-Kreuzung erreicht. Die Bauzeit wird vom Transportministerium auf knapp drei Jahre veranschlagt.