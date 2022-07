British Airways streicht Bangkok-Flüge

Von: Björn Jahner | 27.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: British Airways (BA), die nationale Fluggesellschaft des Vereinigten Königreichs mit Sitz in London und Basis auf dem Flughafen London Heathrow, hat angekündigt, dass sie die Flüge nach Bangkok wegen des geringen Passagieraufkommens bis zum nächsten Jahr einstellen wird.

Ursprünglich wollte die Airline die Flüge zwischen London und Bangkok im November wieder aufnehmen, nachdem sie die Route seit Dezember letzten Jahres aufgrund der geringen Nachfrage eingestellt hatte.

Die Reiseveranstalter hofften, dass British Airways die Flüge nach Bangkok während der Hochsaison wieder aufnehmen würde, aber laut der Reise-Nachrichtenagentur TTG Media steht Thailand nicht ganz oben auf der Liste der Airline für die Wiederaufnahme der Flüge. Als Gründe für die Entscheidung verwies BA auf das geringe Passagieraufkommen und den harten Preiskampf mit den Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten.

„Wir überprüfen regelmäßig unser umfangreiches globales Netzwerk und haben die Entscheidung getroffen, dass die Aussetzung unserer Bangkok-Verbindung verlängert wird“, zitierte TTG Media einen Sprecher von BA.

„Wir stehen mit den betroffenen Kunden in Kontakt, um uns zu entschuldigen, sie über ihre Verbraucherrechte aufzuklären und ihnen alternative Optionen anzubieten, einschließlich einer Rückerstattung oder Umbuchung“, fügte BA hinzu.

BA bietet als Ersatz in Zusammenarbeit mit Qatar Airways Flüge nach Bangkok an, wobei die Passagiere in Doha umsteigen müssen.

Neben BA verliert Bangkok eine weitere Verbindung aus dem Vereinigten Königreich. Die Billigfluggesellschaft Scoot hat angekündigt, dass sie ihre neu eingerichtete Strecke Gatwick–Bangkok–Singapur ab dem 21. August dieses Jahres einstellen wird. Scoot teilte jedoch mit, dass sie die Flüge möglicherweise Ende Oktober, rechtzeitig zur Hochsaison, wieder aufnehmen wird. Derzeit bieten nur Thai Airways und Eva Air Direktflüge vom Londoner Heathrow nach Bangkok an.