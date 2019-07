Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

PHUKET: Ein 43-jähriger britischer Expat wird wegen Tierquälerei angeklagt, weil er am Dienstagmorgen einen Hund mit einer langen Rute misshandelt hatte.

Gegen 7 Uhr morgens griff er vor einem Massageladen in der Nähe des Strandes von Nai Harn den Hund an. Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Mann, wie er auf einem Motorrad am Tatort ankommt und mit der Rute heftig auf den Hund einschlägt. Der Brite befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei schätzt, dass es bis zu zwei Monate dauern könnte, bis sein Fall vor Gericht kommt.