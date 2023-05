LAMPANG: Ein britischer Teenager wurde mit Kopfverletzungen in einem Wald in Thailand tot aufgefunden – und die Polizei sucht nun nach seiner vermissten thailändischen Freundin.

Der 16-jährige Woramet Ben Taota unternahm am Samstag (6. Mai 2023) in seiner Heimatstadt Lampang eine Motorradtour mit der ebenfalls 16-jährigen Yam, kehrte aber nicht nach Hause zurück.

Die örtliche Polizei teilte mit, dass sie am Sonntagmorgen (7. Mai 2023) die Meldung erhielt, Ben sei in einem Wäldchen im Bezirk Ban Than tot aufgefunden worden, mit Verletzungen, die an stumpfe Gewalt erinnern.

Die Beamten berichteten, dass aus der Umhängetasche des Teenagers sein Telefon und Bargeld fehlten, und vermuteten, dass er möglicherweise ausgeraubt worden war.

Sie glauben, dass er an anderer Stelle getötet und im Wald zurückgelassen wurde, da es keine Anzeichen eines Kampfes gab. Sein Partnerin wurde bis heute noch nicht gefunden.

Die Polizei hat eine Suchaktion nach Yam eingeleitet, die Berichten zufolge am Samstag mit Ben unterwegs war Thailändische Medien berichteten, dass Bens Leiche am Sonntagmorgen von einem Müllmann bei der Arbeit gefunden worden sei.

Polizeioberst Sittisak Singtongla, Leiter der Polizei von Mae Tha, sagte: „Die Polizei erhielt um 10.15 Uhr eine Meldung, dass eine verstorbene Person im Unterholz gefunden wurde.“

Ermittlungsteams der Polizeistation Mae Tha und der Provinz Lampang sowie Beamte der Spurensicherung, Gerichtsmediziner und Mitarbeiter der Tanna Krua Forest Rescue waren vor Ort. Thailändische Medien berichteten, dass der Teenager mit dem Rücken an einen Baum gelehnt aufgefunden wurde und ein schwarzes langärmeliges T-Shirt und Jeans trug.

Die Polizei teilte mit, dass die Leiche zur Autopsie in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

„Wir sind derzeit auf der Suche nach Personen, die dem Opfer nahe standen, darunter seine Begleiterin. Sie ist eine Schlüsselfigur in diesem Fall, da sie die letzte Person ist, die ihn lebend gesehen hat“, so Polizeioberst Sittisak.

Bens Mutter, Ooy Taota, teilte der Polizei mit, ihr Sohn habe sich am Samstagabend von ihr verabschiedet und gesagt, er gehe „mit Freunden zur Arbeit“, aber er habe ihr keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt.

Die Eltern des vermissten Mädchens sollen die Medien „angefleht“ haben, bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen. Ben wurde in der Nähe eines Baumes in einem Wäldchen gefunden, Berichten zufolge von einem Müllsammler, der am Sonntag bei der Arbeit war.

Die Polizei schließt kein Motiv aus und führt die Tötung auf eine mögliche Liebesbeziehung, einen persönlichen Konflikt oder einen Arbeitsstreit zurück.

Polizeioberst Sittisak fügte hinzu: „Wir haben den Fall noch nicht abschließend geklärt. Es ist noch unklar, ob es sich um einen Raubüberfall handelte, da das Telefon und das Bargeld des Verstorbenen nicht gefunden wurden, aber wir können auch andere Dinge nicht ausschließen.“