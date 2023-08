Britischer Nordirland-Minister: Müssen aus Omagh-Attentat lernen

Eingangstüre zum Regierungssitz des amtierenden Premierministers in der Downing Street 10 in London. Foto: epa/Will Oliver

LONDON/OMAGH: Zum 25. Jahrestag des Omagh-Attentats am Dienstag hat der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris dazu gemahnt, Lehren aus der Tragödie zu ziehen. Am 15. August 1998 waren in der nordirischen Stadt Omagh 29 Menschen durch eine Autobombe getötet worden. Mehr als 200 wurden verletzt.

Zu dem Attentat bekannt hatte sich eine militante Splittergruppe namens Real IRA, die eine Vereinigung der beiden Teile Irlands forderte. Strafrechtlich belangt werden konnten die Täter bis heute nicht. Bei einer Anfang des Jahres angekündigten Untersuchung soll nun jedoch geklärt werden, ob der Anschlag von den Sicherheitsbehörden hätte verhindert werden können. «Während die Verantwortung für dieses entsetzliche Verbrechen bei den Mördern und denen liegt, die ihnen halfen, ist es wichtig, dass alle Lehren gezogen werden (...)», sagte der Minister einer Mitteilung zufolge.

Irlands Außenminister Micheal Martin sprach den Betroffenen zum Jahrestag sein Mitgefühl aus. «Meine Gedanken sind zuallererst bei denen, die von diesem Angriff betroffen sind», so der irische Vizepremier einer Mitteilung zufolge.

Nach einem Gedenkgottesdienst am vergangenen Sonntag wurde erwartet, dass Angehörige der Opfer am Dienstag nun Blumen an einer Gedenkstätte in Omagh niederlegen.

Die Bluttat ereignete sich nur wenige Monate nach dem Abschluss des Karfreitagsabkommens im April 1998, mit dem der jahrzehntelange Bürgerkrieg in der britischen Provinz eigentlich beendet wurde. Trotz der hohen Opferzahl hielt der Frieden - auch wenn es selbst heutzutage immer wieder zu Gewaltausbrüchen zwischen den meist katholischen Befürwortern einer irischen Einheit und den überwiegend protestantischen Anhängern der Union Nordirlands mit Großbritannien kommt.