Britischer Asylpakt mit Ruanda auf Prüfstand vor Gericht

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.22

LONDON: Der britische High Court prüft seit Montag den umstrittenen britischen Asylpakt mit Ruanda. Das Abkommen sieht vor, dass illegal nach Großbritannien eingereiste Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags in das ostafrikanische Land ausgeflogen werden. Sie sollen dort dann die Möglichkeit auf einen Asylantrag erhalten. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist aber in keinem Fall vorgesehen.

Mehrere Asylbewerber sowie Flüchtlingsorganisationen hatten gegen das Vorgehen der Regierung Klage eingereicht. Ruanda sei ein «autoritärer Staat», der diejenigen foltere und ermorde, die er als Gegner wahrnehme, sagte Klägeranwalt Raza Husain zu Beginn der fünftägigen Verhandlung in London, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hatte das Vorgehen kritisiert und sieht darin einen Bruch internationalen Rechts. Englands Bischöfe sprachen von einer «Schande für Großbritannien». Der erste geplante Flug nach Ruanda wurde im Juni kurz vor dem Abheben durch eine einstweilige Anordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gestoppt.

Die Kandidaten für die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnsons wollen trotz der Kritik an dem Vorhaben festhalten. Sie erhoffen sich dadurch, dass Migranten von der gefährlichen Überfahrt über den Ärmelkanal abgeschreckt werden.

Doch dafür gibt es bisher keine Anzeichen. Wie PA am Montag meldete, hatten tags zuvor bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen mehr als 1000 Menschen die Meerenge zwischen Frankreich und England mit kleinen Booten überquert. Die Zahl der Bootsmigranten steuert damit auch in diesem Jahr wieder auf einen Rekord zu. Bereits 27.300 Menschen gelangten auf diesem Wege in diesem Jahr nach England. Im gesamten Vorjahr waren es knapp 28.500 Menschen.