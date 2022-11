Britische Regierung rechtfertigt sich für überfülltes Auffanglager

LONDON: Die britische Regierung ist wegen chaotischer Zustände in einem Auffanglager für ankommende Migranten in die Kritik geraten. In dem eigentlich nur für 1600 Menschen ausgelegten Zentrum in der Grafschaft Kent halten sich derzeit mehr als doppelt so viele - nämlich geschätzt 3500 - Migranten auf, wie der britische Staatssekretär für Einwanderung, Robert Jenrick, im Sky-News-Interview einräumte. Die Regierung sei wegen einer anstehenden gerichtlichen Überprüfung kontaktiert worden. Jenrick sagte, das Lager solle «schnell wieder zu einem funktionierenden und mit rechtlichen Vorgaben im Einklang stehenden Zentrum» werden.

Ein junges Mädchen warf Medienberichten zufolge einen Brief in einer Flasche über den Zaun, demzufolge Schwangere und Kranke in dem Lager dringend Hilfe benötigten. Die Sorge vor einer Ausbreitung von Krankheiten war in den vergangenen Tagen gewachsen.

Auch außerhalb des Lagers läuft nicht alles nach Plan: Einem Bericht des «Guardian» zufolge wurden am Dienstagabend rund ein Dutzend Asylsuchende, die in eine neue Unterkunft umgesiedelt werden sollten, ohne Informationen, Versorgung oder eine neue Adresse am Londoner Bahnhof Victoria sich selbst überlassen.

Die britische Innenministerin Suella Braverman steht seit Tagen in der Kritik. Einerseits muss sie sich wegen verschiedener Brüche der ministeriellen Sicherheitsregeln rechtfertigen. Darüber hinaus werfen viele ihr vor, mit ihrem Reden von einer «Invasion» an der südlichen Küste Großbritanniens Hass und Hetze Vorschub zu leisten.

In diesem Jahr sind bislang mehr als 38.000 Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt - deutlich mehr als im gesamten Vorjahr. Die konservative Regierung will Migranten unabhängig von ihrem Asylstatus nach Ruanda ausfliegen.