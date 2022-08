Britische Polizei soll Kontakte zu Journalisten offenlegen - Kritik

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.22

LONDON: Neue Leitlinien, denen zufolge britische Polizisten ihre Kontakte zu Journalisten offenlegen sollen, haben in Großbritannien Kritik hervorgerufen. Unter den Plänen der Polizeiorganisation College of Policing, die dem «Guardian» zufolge schon in einigen Polizeieinheiten gelten, sollen Polizisten Verbindungen zu Journalisten auf ähnliche Weise angeben, wie sie es tun müssen, wenn sie Kontakte zu verurteilten Straftätern haben.

Die Journalistenverbände Society of Editors und Crime Reporters' Association forderten am Montag in einem offenen Brief an die Berufsorganisation College of Policing, die für die Polizeistandards in England und Wales verantwortlich ist, eine «dringende Überarbeitung» der Vorgaben, die aus ihrer Sicht die öffentliche Wahrnehmung der Medien gefährdeten. Die internen polizeilichen Leitlinien, die zur Bekämpfung von Korruption dienen sollen, sollen nur durch Zufall öffentlich geworden sein.

Auch weitere Organisationen, die sich für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen, äußerten sich empört.

«Die Tendenz, Journalisten eher als Bedrohung statt als Gewinn zu sehen, kennen wir eher aus autoritären Regimen in aller Welt als aus fortschrittlichen Demokratien», sagte Ruth Smeeth, die Chefin der Organisation Index on Censorship.

Das College of Policing kündigte an, sich der geäußerten Bedenken anzunehmen. Die Leitlinien sollten eine «gesunde Beziehung zwischen Polizei und Medien» nicht beeinträchtigen. Allerdings müsse die Polizei auch sensible Informationen schützen und daher mit möglichen Interessenkonflikten offen und transparent umgehen.