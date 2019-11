Britische Küstenwache sucht Kleinflugzeug

LONDON (dpa) - Rettungskräfte suchen vor der Küste von Wales nach einem möglicherweise abgestürzten Kleinflugzeug.

Die Maschine sei am Mittag nahe der Puffin-Inseln vom Radar verschwunden, erklärte die Polizei Nordwales am Montagabend. Es seien keine Passagiere und nur ein Pilot an Bord gewesen. Das Leichtflugzeug war demnach zwischen dem Ort Caernarfon nahe der Insel Anglesey und dem etwa 50 Kilometer entfernten Aussichtspunkt Great Orme unterwegs. Die britische Küstenwache und die Polizei suchten am Abend mit einem Helikopter und mehreren Booten nach dem vermissten Flieger.