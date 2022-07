Britische Jazz-Saxofonistin Barbara Thompson gestorben

Von: Redaktion DER FARANG | 12.07.22

LONDON: Die britische Jazz-Saxofonistin Barbara Thompson ist tot. Die Musikerin sei am Samstag im Alter von 77 Jahren gestorben, sagte ein Mitglied ihres Tonstudios Temple Music Records der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Thompson war mit Colosseum-Schlagzeuger Jon Hiseman verheiratet, der 2018 starb. Das Paar hat zwei Kinder. 1997 erkrankte Thompson an Parkinson.

Bekanntgeworden in den 1970er Jahren, spielte die Musikerin unter anderem mit Manfred Mann zusammen. 1978 lernte sie den Komponisten Andrew Lloyd Webber kennen und arbeitete mit ihm an seinen Musicals «Cats« und «Starlight Express». 1996 wurde sie vom britischen Königshaus für ihre Verdienste um die Musik mit einem Orden ausgezeichnet.

«Meine Mutter hatte den außergewöhnlichsten Geist – sie gab nie auf, aber ihr Körper ließ sie schließlich nach einem tapferen, über 25 Jahre währenden Kampf gegen Parkinson und Komplikationen mit ihrem Herzen gegen Ende im Stich», schrieb Thompsons Tochter Ana Gracey. «Wir hoffen sehr, dass sie und unser Vater wieder zueinander gefunden haben.»