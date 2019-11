Britische BehÃ¶rden setzen Terrorwarnstufe herunter

LONDON (dpa) - Die britischen Sicherheitsbehörden haben die Terrorwarnstufe in dem Land von der zweithöchsten auf die dritthöchste Stufe herabgesetzt.



Das teilte Innenministerin Priti Patel am Montag mit. Ein Terrorangriff gilt damit nun nicht mehr als «sehr wahrscheinlich», sondern nur noch als «wahrscheinlich». Trotzdem gebe es weiterhin ein hohes Bedrohungsniveau, so die konservative Politikerin. Die Entscheidung wird in Großbritannien vom Terroranalysezentrum des Inlandsgeheimdiensts MI5 getroffen und alle sechs Monate überprüft.

Im Jahr 2017 hatte für mehrere Monate sogar die höchste Warnstufe gegolten, nachdem im Mai ein Selbstmordattentäter in Manchester 22 Menschen mit einer selbstgebauten Bombe in den Tod gerissen hatte. Hunderte weitere Menschen wurden damals verletzt.