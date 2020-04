Brite wirft seine Frau vom Balkon

Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.20

RAYONG: Ein Engländer soll seine thailändische Frau vom Balkon ihres Apartments im achten Stock geworfen haben. Die 56-Jährige landete einen Stock tiefer auf einer Terrasse und erlitt schwere Verletzungen.

Beamte der Polizeiwache Ban Chang fanden die Frau am Dienstag blutüberströmt und vor Schmerzen schreiend vor. Sie wurde umgehend mit schweren Verletzungen, darunter Hüftfrakturen und einem gebrochenen Arm, in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 46 Jahre alter Ehemann kniete auf dem Balkon, seine Handflächen verdeckten sein Gesicht. Er weigerte sich vehement, Polizisten oder Beamte der Immigration in die Wohnung zu lassen. Der Polizei gelang es schließlich, einen Freund zu kontaktieren, der am Tatort eintraf und beruhigend auf den Engländer einredete. Erst nach mehr als zweistündigen Verhandlungen öffnete der Ausländer die Wohnungstür. Er berichte, er habe wegen der Covid-19-Sperre nicht nach Großbritannien zurückkehren können, und seine Ehe sei belastet gewesen. Er behauptete, seine Frau sei während eines Streits vom Balkon gefallen.