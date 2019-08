Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.19

PATTAYA: Die Polizei hat in einem Haus in Nongprue einen Briten verhaftet, der in seinem Heimatland wegen Unzucht mit einer Minderjährigen gesucht wurde.

Der 80-Jährige soll über einen Zeitraum von fünf Jahren fünf Mal die Tochter einer ihm nahe stehenden Person vergewaltigt haben. Ermittelt wurde zudem in elf weiteren Fällen von mutmaßlichem sexuellem Fehlverhalten gegenüber Minderjährigen. Behörden in Großbritannien hatten ihre thailändischen Amtskollegen kontaktiert, nachdem sie herausfanden, dass sich der Verdächtige in Pattaya befand. Er sitzt jetzt in Haft und soll der Justiz in Großbritannien übergeben werden.