UPDATE – PATTAYA: Ein britischer Rentner wurde von einem bisher unbekannten Angreifer mehrfach in den Rücken geschossen, als er mit dem Motorrad in der Gegend von Pattaya nach Hause fuhr.

Neil Lewis Roger, 71, hatte zuvor seiner Thai-Freundin gesagt, dass er mit einem ausländischen Freund in der Stadt etwas trinken gehen wolle. Nach dem Treffen kaufte er noch einige Lebensmittel ein und wurde dann auf dem Nachhauseweg in Huay Yai laut Polizei mindestens dreimal angeschossen.

Er starb in einer Blutlache 2 km von seinem Haus entfernt. Seine thailändische Freundin bezeichnete ihn als einen beliebten Mann, der keine Feinde hatte.

Die ersten Berichte über die Schießerei in der Soi Khao Makork 1 gingen bei Pol. Maj. Prakasit Paladech von der Polizei in Huay Yai ein, der zusammen mit den Rettungsdiensten zum Tatort eilte.

Die Tat ereignete sich nach Aussage der Polizei am Donnerstag (5. Januar 2023) um 21.45 Uhr in einer abgelegenen Straße. Am Tatort fanden die Beamten ein rotes Honda-Scoopy-Motorrad auf der Seite liegend vor.

Das Opfer hatte keinen Puls und lag mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache.

Nach dem vergeblichen Stoppen des Blutflusses und der Durchführung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung durch die Sanitäter wurde der Brite noch am Tatort für tot erklärt.

Er war zweimal in den Rücken und einmal unter die Taille geschossen worden, wobei Teile der Projektile aus Schulter und Achselhöhle austraten. Patronenhülsen einer 9-mm-Waffe wurden 50 Meter entfernt gefunden, so die Ermittler.

„Pop“, 29, sagte gegenüber Reportern von „Thai Rath“ am Tatort, dass er den Ausländer, der einen Vollvisierhelm trug, gefunden und gedacht habe, dass er lediglich von seinem Roller gefallen sei. Erst als die Rettungskräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass er erschossen wurde.

„Em“, 23, ein Wachmann eines Hotels, sagte gegenüber den Beamten aus, dass er 300 Meter entfernt geschlafen habe und plötzlich 3 Schüsse innerhalb von zehn Sekunden gehört habe.

Der Polizei gelang schließlich die Kontaktaufnahme mit der Freundin des Opfers, die 38-jährige Thitiphan K. aus Mukdahan.

Verzweifelt erreichte sie den Tatort und kämpfte mit den Tränen. Sie erzählte den Beamten, dass der Verstorbene ein pensionierter Ingenieur aus dem Vereinigten Königreich war. Sie waren seit vier Jahren ein Paar.

Sie erzählte den Beamten, dass der Brite an Heiligabend nach Großbritannien geflogen war, wo er mit seiner Familie die Weihnachtsfeiertage verbrachte und am Mittwoch (4. Januar 2023) wieder zurück nach Pattaya kam.

Um 16.00 Uhr soll er ihr gesagt haben, dass er mit einem Freund namens „Peter“ in der Soi Bua Khao im Zentrum Pattayas etwas trinken gehen würde. Sie war eingeladen, beschloss aber, nicht mitzugehen. Sie beteuerte, dass der Verstorbene keine Probleme mit irgendjemandem und viele Freunde hatte, da er ein beliebter Typ war.

Die Polizei der Provinz Chonburi hat zwischenzeitlich festgestellt, dass das Opfer um 21.18 Uhr in einem Mini-Markt auf dem Phra-Tamnak-Hügel war. Dort kaufte er zwei Dosen Baked Beans, ein Brot und ein halbes Brathähnchen.

Anschließend fuhr er über die Sukhumvit Road und die Soi Chaiyapreuk in Richtung seines Hauses in Huay Yai. Die Polizei hat derzeit noch kein Motiv für die Tat genannt.

Die Ermittler werten derzeit die Überwachungskameras aus, um sich ein vollständiges Bild von den Bewegungen des Opfers und des Angreifers zu machen.

Sobald weitere Informationen zu diesem Fall bekannt sind, wird DER FARANG darüber berichten.